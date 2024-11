Seguiremos tomando decisões a cada reunião, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que a autoridade monetária seguirá decidindo sobre o futuro das taxas americanas a cada reunião, sem dar sinais quanto ao rumo dos juros nos Estados Unidos, termo conhecido como 'forward guidance'.

Ao falar a jornalistas nesta tarde, ele reafirmou que as ações de política monetária do Fed são guiadas pelo mandato duplo de promover o máximo de emprego e preços estáveis. "Vemos os riscos para atingir nossas metas de emprego e inflação em equilíbrio, e estamos atentos aos riscos para ambos os lados do nosso mandato", avaliou, em coletiva de imprensa.

A redução de juros anunciada hoje ajudará a manter a força da economia e do mercado de trabalho nos EUA. "E continuará a permitir mais progresso na inflação à medida que avançamos em direção a uma postura mais neutra ao longo do tempo", acrescentou.

Conforme Powell, reduzir os juros muito rapidamente pode dificultar o progresso na inflação. Ao mesmo tempo, uma ação muito lenta pode enfraquecer indevidamente a atividade econômica e o emprego nos EUA, ponderou.