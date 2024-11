Ata: ajustes futuros na Selic serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação

O Comitê de Política Monetária (Copom) repetiu, na ata da sua última reunião, que os próximos ajustes na taxa Selic "serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta." Esse compromisso, válido tanto para o ritmo de altas quanto para o orçamento total de aperto, já constava no comunicado da última quarta-feira.

"O cenário segue marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, o que demanda uma política monetária mais contracionista", diz o comitê, repetindo o mesmo texto usado no comunicado.

O Copom intensificou o ritmo de aperto monetário na última quarta-feira, quando elevou a Selic em 0,5 ponto porcentual, de 10,75% para 11,25%. Na reunião anterior, de setembro, o colegiado havia aumentado os juros em 0,25 ponto. É consenso no mercado que a taxa vai subir mais 0,5 ponto em dezembro e terminar 2024 em 11,75%.

Na ata, divulgada nesta terça-feira, o comitê repetiu que os próximos ajustes nos juros vão depender "da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos."

Projeções

O Copom apresentou, na ata, as mesmas projeções de inflação disponíveis no comunicado. Ele espera que o IPCA atinja 3,6% no acumulado de quatro trimestres até o segundo trimestre de 2026, o horizonte relevante da política monetária. A estimativa está acima do centro da meta, de 3%, e é maior do que a projeção do último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), de 3,5%.

A estimativa considera um aumento de 3,4% para os preços livres e de 4,3% para os administrados, assim como no último comunicado.

O Banco Central espera que o IPCA encerre 2024 em 4,6%, acima do teto da meta, de 4,5%. A projeção para a inflação de 2025 é de 3,9%. As estimativas consideram altas de 4,5% nos preços livres e de 4,9% nos administrados este ano. No ano que vem, o Copom espera que os preços livres subam 3,8% e os administrados, 4,2%.

Todas as projeções do BC partem do cenário de referência, com trajetória de juros extraída do relatório Focus e bandeira amarela de energia elétrica em dezembro de 2024 e 2025. A taxa de câmbio começa em R$ 5,75 e evolui conforme a paridade do poder de compra (PPC). Os preços do petróleo seguem aproximadamente a curva futura por seis meses e, depois, sobem 2% ao ano.