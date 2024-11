Opep eleva projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2024, de 2,5% a 2,9%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a perspectiva de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024 e em 2025, em relatório mensal publicado nesta terça-feira, 12. O crescimento previsto é de 2,9% para este ano, um avanço ante o 2,5% do mês anterior.

Para 2025, a projeção de alta do PIB brasileiro foi revisada de 1,9% para 2,1%.

A organização justifica a melhora na expectativa por conta da força contínua da economia brasileira, com elevados gastos internos e aumento dos salários reais.

Para 2025, a organização cita que as políticas monetárias restritivas e incertezas em torno da inflação devem desacelerar, "mas a dinâmica de crescimento deve continuar em um ritmo robusto".