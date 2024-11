B3 tem lucro líquido recorrente de R$ 1,226 bi no 3º trimestre, alta de 5,8%

A B3 reportou lucro líquido recorrente de R$ 1,226 bilhão no terceiro trimestre de 2024, alta de 5,8% em comparação com o mesmo intervalo de 2023 e estável ante o segundo trimestre deste ano.

O lucro líquido atribuído aos acionistas, que exclui itens não recorrentes, ficou em R$ 1,204 bilhão, alta de 12,1% em 12 meses e queda de 3,2% no comparativo trimestral.

O Ebitda recorrente somou R$ 1,706 bilhão de julho a setembro, alta de 5,5% na comparação anual e queda de 3,6% em relação ao segundo trimestre. A margem Ebtida caiu para 70% no terceiro trimestre, 226 pontos-base abaixo do terceiro trimestre de 2023 e 325 pontos-base abaixo do segundo trimestre.

As receitas totais somavam R$ 2,711 bilhões, 8,9% acima do mesmo trimestre de 2023 e 0,6% abaixo do segundo trimestre.