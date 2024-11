MDIC inicia investigação por dumping em resinas de polietileno de Canadá e EUA

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), iniciou investigação sobre dumping nas exportações de resinas de polietileno do Canadá e dos Estados Unidos para o Brasil. O despacho foi publicado nesta quinta-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU).

A análise dos elementos de prova de dumping considerou o período de abril de 2023 a março de 2024.

Já o período de análise de dano considerou o período de abril de 2019 a março de 2024.