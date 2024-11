Nvidia prepara tecnologia para apoiar fabricação de robôs humanoides no 1º semestre de 2025

A Nvidia deve lançar no mercado sua nova tecnologia para ajudar na fabricação robôs humanoides no primeiro semestre de 2025, com o objetivo de reforçar sua posição no setor de robótica, disse um executivo sênior da empresa.

Apresentados pela primeira vez no início deste ano, os computadores Jetson Thor fazem parte da abordagem da Nvidia para o desenvolvimento de robôs semelhantes aos humanos.

Jetson Thor é a mais recente adição à plataforma Jetson da Nvidia, uma linha de computadores compactos projetados para aplicações de IA, com o novo modelo agora focado em robótica.

Em vez de competir diretamente na fabricação de robôs - um setor em que empresas como a Tesla se aproveitaram dos avanços na eletrônica e nas baterias -, a Nvidia se posiciona como um fornecedor de tecnologia, semelhante à forma como o Google fornece a plataforma Android aos fabricantes de telefones.

A Nvidia tem como alvo um mercado fragmentado de "centenas de milhares" de fabricantes de robôs, em contraste com o mercado concentrado de smartphones dominado por alguns grandes players, disse o vice-presidente de robótica e computação de ponta da Nvidia, Deepu Talla, a repórteres nesta quarta-feira, às margens de um Conferência da Nvidia em Tóquio.

"Estamos fornecendo uma plataforma para robôs; não estamos construindo um robô", disse Talla, apontando parcerias com fabricantes de robôs como Siemens e Universal Robots.

Orobô humanoide da Tesla, Optimus, deve entrar em produção limitada até o final de 2025 para uso nas fábricas da Tesla, com a produção provavelmente se expandindo para clientes externos até 2026, disse o CEO da Tesla, Elon Musk, no X em julho. Fonte: Dow Jones Newswires.