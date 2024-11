Presidente da China inaugura megaporto de US$ 1,3 bilhão no Peru

O presidente da China, Xi Jinping, inaugura nesta quinta-feira, 14, o megaporto de Chancay, no Peru, um projeto de US$ 1,3 bilhão. O lançamento ocorre durante o fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico no Peru.

O centro de logística abrange 15 cais e um grande parque industrial, e deve atrair mais de US$ 3,5 bilhões em investimentos ao longo de uma década.

O governo peruano espera que o porto, localizado a 60 quilômetros ao norte de Lima, se torne um hub estratégico de transbordo para a região, abrindo uma nova linha que conecta a América do Sul à Ásia, e que acelera o comércio através do oceano pacífico.