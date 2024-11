Aumento de gastos com defesa na Europa pode gerar mais pressão inflacionária, diz Vujcic

O integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Boris Vujcic, afirmou nesta segunda-feira, 18, que o aumento de gastos com defesa na Europa podem gerar mais pressão inflacionária na região, através da expansão fiscal. Em evento da London School of Economics sobre perspectivas inflacionárias, o também presidente do Banco da Croácia lembrou que os riscos geopolíticos também podem afetar o nível de preços por conta dos choques nos mercados de energia.

Além disso, Vujcic afirmou que questões da desglobalização e fragmentação estão se tornando mais importantes para inflação. Como exemplo, o dirigente citou a aplicação de novas tarifas, algo que avançou nos últimos anos ao redor do mundo. O croata destacou ainda o aumento de pressões salariais e nas cadeias de fornecimento diante de um cenário mais fragmentado.

"Demografia coloca maiores pressões inflacionárias, com redução de mão de obra ativa", lembrou ainda o dirigente, citando os desafios de uma população mais envelhecida.