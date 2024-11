Criptomoedas: bitcoin se estabiliza, mas euforia por Trump 2.0 mantém ativo acima de US$ 90 mil

O bitcoin avançava modestamente no final desta tarde, mas ainda sustentava a marca de US$ 90 mil. A criptomoeda entrou em um processo de estabilização na sessão desta segunda-feira, após a frenética escalada registrada desde a eleição do republicano Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, há quase duas semanas.

Pouco depois das 17h (de Brasília), o bitcoin subia 0,32%, a US$ 90.122,97, enquanto o ether ganhava 2,28%, a US$ 3.153,84, de acordo com a Binance.

Investidores de ativos digitais seguem entusiasmos com o desenho do novo governo de Trump. A expectativa é de que o republicano afrouxe as regulações sobre o setor. Indicado ao cargo de secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr. afirmou, no último sábado, que o bitcoin é a "moeda da liberdade".

Para o especialista em cripto Israel Buzaym, do Bitybank, a principal divisa digital do planeta deve testar a barreira recorde dos US$ 100 mil nos próximos meses. Segundo ele, dados da blockchain sugerem uma confiança nas perspectivas de longo prazo e uma escassez de oferta, o que reduz o potencial de queda abrupta. "Apesar disso, é importante estar atento a uma possível realização de lucros ao nos aproximarmos dessa marca psicológica", alerta.

*Com informações da Dow Jones Newswires