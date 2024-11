Inflação de serviços no Reino Unido está elevada, mas em trajetória descendente, diz Greene

A integrante do conselho do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Megan Greene, afirmou nesta segunda-feira, 18, que inflação dos serviços no Reino Unido está elevada, mas em uma trajetória descendente. Em evento da London School of Economics sobre perspectivas inflacionárias, a dirigente apontou que a inflação da mão de obra não está caindo tão rápido quanto gostaria no país.

Segundo a dirigente, o risco de cortar taxas de juros antecipadamente é maior que o de cortar lentamente, defendendo a prudência na redução das taxas pelo BOE. Em sua visão, podem ter ocorrido algumas mudanças estruturais na economia que atrasarão o retorno à meta de inflação.

Greene afirmou que os dirigentes do BOE acreditam que orçamento nacional terá impacto de elevar inflação no Reino Unido em um futuro próximo. Além disso, a dirigente afirmou que fragmentação do comércio global hoje é um dos maiores riscos para panorama da inflação.