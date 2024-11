XP tem lucro líquido recorde no 3º trimestre, de R$ 1,187 bilhão, alta de 9%

A XP fechou o terceiro trimestre de 2024 novamente com lucro líquido e receitas recorde. Com um lucro líquido de R$ 1,187 bilhão, a companhia registrou um crescimento de 9% ano contra ano e 6% em relação ao segundo trimestre.

A receita bruta somou R$ 4,546 bilhões, 4% acima do mesmo intervalo de 2023 e 1% acima do segundo trimestre. A receita líquida foi de R$ 4,3 bilhões, alta anual de 5% e trimestral de 2%.

A margem do lucro líquido ficou em 27,5%, aumento anual de 118 pontos-base e trimestral de 98 pontos-base. O EBT - métrica que reúne os desempenhos operacional e financeiro, antes da taxação de impostos - foi de R$ 1,212 bilhão, 5% acima do terceiro trimestre de 2023 e 12% mais baixo do que no segundo trimestre.

O retorno sobre o patrimônio (ROAE) subiu 38 pontos-base no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e avançou 83 pontos-base no trimestre, para 23%. A margem EBT fechou o terceiro trimestre em 28,1%, 6 pontos-base acima do mesmo trimestre de 2023 e 472 pontos-base abaixo do segundo trimestre.

A base de clientes da XP alcançou 4,7 milhões, totalizando R$ 1,213 trilhão de ativos sob custódia, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.

"Entregamos mais um trimestre consistente, de lucro líquido recorde e um crescimento de 20% nos últimos 12 meses. Este resultado comprova, novamente, que estamos no caminho certo para entregar nosso guidance de longo prazo em 2026", diz Thiago Maffra, CEO da XP Inc no release de resultados.

O executivo destacou ainda investimentos em segmentação e no desenvolvimento de produtos, além do cross-sell, reforçando o negócio principal de investimentos, o qual aumenta a receita média de cada cliente. "Nossa missão é entregar um serviço único, para todos os segmentos de investidores - do Private ao varejo -, queremos democratizar o planejamento financeiro de qualidade, algo que nenhum outro player faz", acrescenta.

No final de 2023, a XP previu um guidance de receita anual ao final de 2026 entre R$ 22,8 bilhões e R$ 26,8 bilhões. A XP previu também alcançar uma margem EBT de 26% de margem, superada no terceiro trimestre.