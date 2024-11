Dieese: 70% dos reajustes salariais de outubro foram acima da inflação

Dos 215 reajustes salariais em outubro registrados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, 70,2% foram acima da média do INPC-IBGE, segundo nota do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Desde janeiro, todos os meses haviam registrado mais de 80% de reajustes com aumento real dos salários.

Os reajustes iguais ao INPC representam 24,7% do total, e na "quase totalidade" ocorreram em empresas metalúrgicas de Minas Gerais, diz a nota. Apenas 5,1% foram abaixo da inflação, ou seja, com redução do salário real.

O INPC acumulado em 12 meses chegou a 4,60% neste outubro.

No setor de serviços, com salário médio de R$ 1.605,00, a proporção foi de 79,5% acima da inflação; 17,7% iguais; e 2,8% inferiores. Na indústria, onde o salário médio está em R$ 4.358,00, 86,8% dos reajustes foram acima da inflação; 10,5% iguais; e 2,7% inferiores. Nos serviços, com R$ 7.058,00, 86,4% dos reajustes superaram a inflação; 9,6% iguais; e 4% inferiores.