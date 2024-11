Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com fortes perdas na China e ganhos nas demais praças

Por André Marinho*

São Paulo, 21/11/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta sexta-feira, em uma sessão marcada por profundas perdas nos negócios chineses em meio a incertezas sobre as perspectivas da segunda maior economia do planeta. As demais praças na região, porém, conseguiram computar ganhos sólidos, após a melhora no humor sobre a Nvidia ajudar as ações do setor.

Balanços corporativos amplificaram os temores sobre uma deterioração do cenário econômica na China, em um momento marcado pela ameaça de pesadas tarifas comerciais sob a gestão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em Hong Kong, a ação da Baidu despencou 8,59%, após a empresa de buscas online informar queda na receita diante da menor demanda por publicidade digital. Com isso, o índice Hang Seng encerrou a sessão em baixa de 1,89%, a 19.229,97 pontos. Na mesma linha, a PDD amargou a mais lenta expansão das vendas em dois anos.

No continente, o Xangai Composto recuou 3,06%, a 3.267,19 pontos, na mínima intraday, enquanto o menos abrangente baixou 3,54%, a 1.966,91 pontos.

A Moody's prevê que medidas de estímulos devem ser incapazes de sustentar a atividade chinesa, cujo Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer cerca de 4,5% no quarto trimestre de 2024, antes desacelerar a 4,2% em 2025 e a 3,8% em 2026. "A incerteza econômica, os baixos retornos das poupanças financeiras e o impacto no patrimônio líquido resultante da correção dos preços dos imóveis, por sua vez, atenuam o sentimento do consumidor e a demanda", observa a agência.

Apesar disso, a cautela acabou circunscrita às fronteiras chinesas neste pregão, na esteira de ventos favoráveis vindos de Wall Street na véspera. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,68%, a 3.8283,85 pontos. O Kospi, de Seul, ganhou 0,83%, a 2.501,24 pontos, com ajuda da fabricante de chips de memória SK Hynix (+4,68%). Em Taiwan, o Taiex se elevou 1,55%, a 22.904,32 pontos. Por lá, TSMC se recuperou das perdas de ontem e ganhou 2,97%.

Na Oceania, o S&P/ASX 200, de Sydney, teve alta de 0,85%, a 8.393,80 pontos, após dois dias consecutivos no vermelho.

*Com informações da Dow Jones Newswires