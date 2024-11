Getnet escolhe Juan Franco, ex-Nuvei, como novo CEO global

A Getnet, empresa de maquininhas de origem brasileira e que pertence ao Grupo Santander, anunciou a chegada de Juan Franco como novo CEO da operação global. Vindo da fintech canadense Nuvei, ele assume no lugar de Kush Saxena, que renunciou ao cargo por razões pessoais, e que atuará como consultor da companhia.

Franco fundou e foi CEO da empresa de pagamentos online Paymentez, adquirida pela Nuvei. Antes disso, trabalhou para empresas como a VMWare e a Salesforce.

"Estamos felizes em ter Juan Franco na Getnet como CEO, nossa franquia líder em pagamentos para comerciantes", afirmou em nota a presidente do conselho do Santander e da PagoNxt, empresa do Grupo que controla a Getnet, Ana Botín. "Nos últimos três anos, o volume total de pagamentos da Getnet dobrou, e agora processamos 200 bilhões de euros em pagamentos de 1,3 milhão de comerciantes no mundo todo."

De acordo com Botín, o Santander espera que a PagoNxt continue apresentando crescimento de receita na casa dos dois dígitos nos próximos anos. A empresa tem investido em frentes como o processamento de pagamentos online entre diferentes mercados.

A Getnet surgiu no Brasil nos anos 2000, sendo uma das primeiras maquininhas a crescer após a abertura do mercado no começo da década passada. O Santander Brasil comprou a maior parte do capital da companhia em 2014 e se tornou dono de todo o capital em 2018.

A empresa chegou a ter capital aberto na B3 após ser cindida pelo banco, e nesse período o controle foi transferido para a matriz, na Espanha, sob o guarda-chuva da PagoNxt. Em 2022, o capital da Getnet foi fechado.

No Brasil, a empresa é a terceira maior em pagamentos, atrás da Rede, do Itaú Unibanco, e da Cielo, de Bradesco e Banco do Brasil.