Jader Filho: mantido ritmo, 'Minha Casa, Minha Vida' terá 2,5 mi moradias contratadas até 2026

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que o governo federal projeta encerrar 2026 com até 2,5 milhões de unidades habitacionais contratadas para o Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Em evento do setor de construção civil, o ministro afirmou que 2024 será encerrado com recorde histórico do número de contratações no programa, com mais de 600 mil unidades.

"Para que o ritmo seja mantido, precisamos de vocês. Precisamos que vocês acreditem que é possível seguir avançando", disse Jader Filho se dirigindo aos empresários do setor de construção presentes. As falas foram feitas no 99ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), da Câmara Brasileira de Indústria da Construção (CBIC).

"Para se ter ideia, em 2022 o MCMV contratou 382 novas unidades habitacionais. Em 2023, 481 mil novas unidades foram contratadas. É um recorde histórico de todo o período. Ao final de 2024, a projeção é de mais um recorde: mais de 600 mil novas unidades", afirmou.

Além do incremento do volume de contratações, o governo tem flexibilizado as regras de participação no programa. Em agosto, aumentou os valores de renda para que mais famílias participem das faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida. Na faixa 1, o valor máximo para participar do programa aumentou de R$ 2.640 para R$ 2.850. A portaria também reajustou o valor da faixa 2, que passou de R$ 4.400 para R$ 4.700.

"Reforço que, em todas as frentes de ação do nosso Ministério, o sentido é o mesmo: dar solidez para o avanço consistente da política habitacional em todos as suas modalidades. É com isso que o setor da construção civil e demais setores afins podem sempre contar", disse Jader Filho no evento desta terça-feira.