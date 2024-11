Lula recebe CEO do Abu Dhabi Investment Group

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira, 27, o CEO do Abu Dhabi Investment Group, Zayed Bin. Ele estava acompanhado do empresário Mário Garnero. Também participaram o secretário de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti, e o assessor especial do Ministério da Agricultura Carlos Augustin. As informações foram divulgadas em nota pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

De acordo com o Planalto, a reunião foi principalmente sobre a recuperação de pastagens degradadas, indústria, mobilidade e desenvolvimento urbano.