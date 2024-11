BC: Região Norte teve maior crescimento do crédito em 2023, com 14,1%

O saldo do crédito total cresceu 14,1% na região Norte em 2023, a maior alta entre todas as regiões do Brasil, segundo o Boletim Regional divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central. O resultado ficou 6,2 pontos porcentuais acima da média nacional, mas 8,7 pontos abaixo de 2022.

"Houve moderação nas variações do crédito consignado, crédito rural e cartão de crédito financiado no segmento de pessoas físicas", disse o BC. "Essas modalidades, que haviam registrado forte crescimento nos anos anteriores, ainda contribuíram de forma relevante em 2023, apesar do arrefecimento."

Depois do Norte, aparecem Centro-Oeste (12,4%), Nordeste (9,0%), Sul (7,7%) e Sudeste (5,7%). Segundo o BC, todas as regiões tiveram desaceleração no crédito, mas de forma heterogênea. No Nordeste e no Norte, o arrefecimento resultou do menor crescimento do crédito livre. No Sul, a redução foi disseminada.