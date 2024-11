Bolsas da Europa operam perto da estabilidade; Penneo dobra de valor com proposta de compra

As principais bolsas da Europa rondam a estabilidade em dia que tende a seguir com baixa liquidez diante da sessão mais curta em Wall Street. Investidores assimilam uma série de indicadores na região e apreensões sobre as dificuldades na tramitação do orçamento na França. Entre as ações de destaque, as da Penneo dobravam de valor após a provedora de softwares de assinaturas digitais e outros serviços ser alvo de uma proposta de compra pelo grupo norueguês Visma.

Por volta das 8h12 (de Brasília), o índice Stoxx 600 tinha queda de 0,04%.

Entre os dados, a inflação na zona do euro voltou a acelerar em novembro, superando a meta do Banco Central Europeu, enquanto um recuo acima do esperado das vendas do varejo na Alemanha realçou a falta de dinamismo na principal economia da zona do euro. Na França, obstruções continuaram na sessão de quinta-feira ao orçamento do próximo ano, que tem de ser aprovado até dia 21 de dezembro. Os sindicatos lamentaram que a Assembleia Nacional não tenha conseguido decidir sobre o texto que revoga o adiamento para os 64 anos a idade de elegibilidade à pensão, segundo o Le Monde.

Em Copenhague, a Penneo disparava 100% após a Visma propor acordo que prevê pagamento de 16,50 coroas dinamarquesas para todas as ações da companhia. De acordo com o comunicado da Visma, o valor representa um prêmio de 109,9% sobre o preço de fechamento da Penneo a DKK 7,86 por ação em 28 de novembro e 108,1% acima do preço médio ponderado pelo volume dos últimos doze meses.

Em Londres, a Anglo American subia 2,93%. O preço das ações da Anglo American tem espaço para avançar à medida que a empresa conclui o seu plano de reestruturação e supera os desafios operacionais, avaliou a Jefferies. O banco de investimentos elevou a classificação da mineradora de manutenção para compra, com preço-alvo de 2.850 pence por ação para refletir o progresso na reestruturação, melhorias operacionais, crescimento do fluxo de caixa livre e potencial de fusões e aquisições no curto prazo.

Às 8h10 (de Brasília), a Bolsa de Paris cedia 0,02% e a de Londres tinha baixa de 0,03%. A bolsa de Lisboa cedia 0,39%. Frankfurt subia 0,03%. No câmbio, o euro mantinha leve alta, cotado a US$ 1,056 e a libra subia a US$ 1,269.

*Com informações da Dow Jones Newswires