Confiança da construção sobe 0,9 ponto em dezembro, revela FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) avançou 0,9 ponto porcentual na passagem de novembro para dezembro, informou nesta segunda-feira, 23 a Fundação Getulio Vargas (FGV).

"O ICST chega ao último mês do ano ligeiramente acima do patamar de dezembro do ano passado, em uma posição de pessimismo moderado. O resultado parece desafiar os indicadores que mostram um mercado de trabalho bastante aquecido. De fato, em 2024 houve aumento dos investimentos na infraestrutura e no mercado imobiliário, o que contribuiu para o crescimento do setor e deve ter impactos também em 2025", destacou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo.

Ela ainda avalia que as oscilações da confiança refletiram os altos e baixos dos negócios atingidos pela dificuldade na contratação de trabalhadores. Ainda assim, em dezembro, segundo ela, a confiança pode ser vista de forma positiva. "O porcentual de empresas que esperam crescimento na demanda é significativamente superior ao das que esperam queda", afirma.