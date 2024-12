FGV: IPC-S acelera alta a 0,17% na 3ª quadrissemana de dezembro, de 0,08% na 2ª quadrissemana

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou 0,17% na terceira quadrissemana de dezembro, após registrar alta de 0,08% no período anterior. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 23, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula alta de 3,86% em 12 meses.

Nesta leitura, cinco das oito classes de despesas aceleraram em relação à quadrissemana anterior: Habitação (-1,32% para -0,96%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,16% para 0,27%), Vestuário (-0,29% para -0,12%), Transportes (0,26% para 0,32%) e Educação, Leitura e Recreação (0,11% para 0,14%).

O comportamento desses grupos foi determinado, respectivamente, por tarifa de eletricidade residencial (-5,73% para -4,30%), artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,52% para -0,06%), calçados femininos (-1,72% para -1,35%), gasolina (0,08% para 0,14%) e passagem aérea (0,20% para 0,41%).