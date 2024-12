Mediana de Selic no fim do ciclo de aperto sobe de 14,25% para 15%, aponta Focus

Inflação

Mesmo com a alta de 0,75 ponto porcentual na projeção de taxa Selic terminal, o mercado voltou a aumentar as suas expectativas de inflação. A mediana para o IPCA acumulado em quatro trimestres até o segundo trimestre de 2026, horizonte relevante da política monetária, saltou de 4,16% para 4,32%, tomando como base as medianas para a inflação trimestral no Focus.

A alta de 0,16 ponto porcentual na expectativa ocorreu após uma trégua na desancoragem, que havia sido observada na última divulgação do Focus. Agora, a mediana do mercado está 0,32 ponto porcentual acima da projeção do BC para o IPCA no horizonte relevante, que é de 4%.

O mercado espera que o IPCA acumulado em 12 meses atinja 5,18% no fim do terceiro trimestre de 2025 e caia progressivamente a 4,84% no fim do ano que vem, a 4,47% no primeiro trimestre de 2026 e a 4,17% no terceiro. Todas as projeções são superiores à do BC, que esperava taxas de 5,1%, 4,5%, 4,2% e 3,8% nesses períodos, respectivamente, conforme o último Relatório Trimestral de Inflação (RTI).