Taxas de juros devolvem quedas de 6ª-f, com fiscal, dólar e Treasuries

Os juros futuros fecharam com alta expressiva a segunda-feira, 23, cravada entre o fim de semana e o feriado de Natal, devolvendo toda a queda registrada na sexta-feira. Pesaram sobre as taxas os receios sobre possíveis impactos da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino sobre o cenário fiscal, o avanço do rendimento dos Treasuries e do dólar, além da piora das medianas das estimativas na pesquisa Focus. O efeito desse mix de fatores foi potencializado pela liquidez reduzida.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 15,22%, de 14,91% no ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2029 subiu de 14,56% para 15,05%. A do DI para janeiro de 2027 terminou em 15,47% (de 14,99% na sexta-feira). Este vencimento hoje foi o mais negociado, com 370 mil contratos, muito abaixo da média diária de 706 mil nos últimos 30 dias.

Boa parte das taxas retornou à casa dos 15%, mostrando avanço entre 30 e 45 pontos-base durante a sessão. O mercado havia encerrado a semana passada "mais leve" depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, terá autonomia de gestão e que quer pacificação com o mercado financeiro. Nesta segunda-feira, porém, a curva voltou a estressar.