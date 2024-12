Agronegócio do Espírito Santo fatura 71,1% mais com exportações entre janeiro e novembro

Segundo o secretário de Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli, de janeiro a novembro, o agronegócio capixaba superou em 57% o valor comercializado durante o ano todo de 2023. "Com base no desempenho observado até o momento, devemos alcançar mais US$ 3,5 bilhões até dezembro de 2024", completou. "O café continua com volumes recordes exportados, principalmente o conilon, que se consolida como o principal produto da nossa pauta do comércio exterior do agro."

Os três principais produtos da pauta das exportações do agronegócio capixaba - complexo cafeeiro, celulose e pimenta-do-reino - representaram 95% do valor total comercializado de janeiro a novembro de 2024.