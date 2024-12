Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos em Xangai e perdas em Tóquio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/12/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com liquidez reduzida antes do feriado de Natal.

Na China continental, os mercados tiveram firmes ganhos após o Ministério de Finanças do país reiterar promessa de intensificar o apoio fiscal em 2025, o que poderá incluir, segundo a Reuters, uma emissão recorde de títulos especiais do Tesouro com valor equivalente a US$ 411 bilhões. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 1,26%, a 3.393,53 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou 1,15%, a 2.018,12 pontos. Destacaram-se hoje fabricantes de semicondutores, como Hygon Information Technology (+3%), SMIC (+1,8%) e Cambricon Technologies (+1,6%).