Dona do iFood anuncia compra da Decolar por US$ 1,7 bilhão

A Prosus, holding que controla o iFood no Brasil, anunciou ontem a compra da argentina Despegar, dona do site de viagens Decolar. O negócio teve valor informado de US$ 1,7 bilhão (R$ 10,5 bi pela cotação de ontem) ou US$ 19,50 (R$ 120,10) por ação.

A aquisição faz parte da expansão da Prosus na América Latina e será financiada em dinheiro. Segundo a Despegar, o valor da transação representa um prêmio de aproximadamente 34% sobre o preço médio das ações nos últimos 90 dias.

O brasileiro Fabricio Bloisi, CEO do Prosus Group, afirmou que a América Latina "é um mercado com incrível potencial de crescimento" para a companhia. Além do iFood, a Prosus é sócia da plataforma de e-commerce OLX.