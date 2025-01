Bolsas da Europa operam mistas, de olho em Gilts e à espera de relatório de emprego dos EUA

O recente avanço nos rendimentos de títulos europeus, em especial dos Gilts britânicos, limita o apetite por risco na Europa. Os juros dos Gilts de mais longo prazo estão subindo nesta manhã, mas seguem abaixo de máximas em várias décadas atingidas na sessão anterior. Já a libra, que ontem chegou a atingir mínima em um ano ante o dólar em meio à turbulência no mercado de Gilts, tem ligeira desvalorização.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que é crucial para influenciar em que ritmo os juros básicos americanos poderão cair em 2025, após os três cortes implementados pelo Federal Reserve (Fed) ao longo do ano passado. Também no radar, está pesquisa da Universidade de Michigan sobre confiança do consumidor e expectativas de inflação.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,22%, a de Paris subia 0,05% e a de Frankfurt avançava 0,03%. Já a de Milão exibia alta de 0,25%, enquanto as de Madri e Lisboa tinham respectivas quedas de 0,90% e 0,51%.

