Matriz elétrica teve aumento de 10,85 GW em 2024, maior expansão da série histórica, diz Aneel

Na lista de Estados com mais usinas instaladas no ano, os destaques são para Minas Gerais (3.173,85 MW), Bahia (2.408,67 MW) e Rio Grande do Norte (1.816,38 MW). Até 7 de janeiro deste ano o Brasil somou 208,9 GW de potência fiscalizada, de acordo com dados do Sistema de Informações de Geração da Aneel. Desse total em operação, 84,95% das usinas são consideradas renováveis.