Dólar recua em linha com exterior antes de CPI dos EUA e com fraqueza em serviços

Para o CPI dos EUA, que será divulgado às 10h30, a expectativa é de alta mensal de 0,3% e anual de 2,9%, acima dos 2,7% de novembro. Surpresas abaixo do esperado no CPI podem fortalecer a queda do dólar, juros dos Treasuries e alta das bolsas, enquanto dados acima do esperado podem gerar estresse.

Balanços corporativos e políticas expansionistas sob o governo Donald Trump, que toma posse na próxima segunda-feira, também estão no radar. Discursos de quatro dirigentes do Fed ao longo do dia também serão monitorados. Até aqui, os analistas preveem pelo menos mais uma redução adicional de 25 pontos-base nos juros neste ano - atualmente na faixa de 4,25% a 4,50%, mas sem descartar interrupção no ciclo.

Às 9h26, o dólar à vista caía 0,11%, a R$ 6,0398. O dólar para fevereiro recuava 0,41%, a R$ 6,0560.