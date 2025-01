Juros caem com dólar, curva de Treasuries e fraqueza em serviços

Os juros futuros operavam nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 15, em baixa, diante do recuo dos rendimentos dos Treasuries antes da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA de dezembro. A fraqueza do setor de serviços no Brasil maior que a esperada também ajuda no alívio.

O volume de serviços prestados caiu 0,9% em novembro ante outubro, além da mediana de -0,5% das projeções, que iam de -1,6% a alta de 0,9%. Sinais de fraqueza da economia tiram pressão do Banco Central em relação ao tamanho do ciclo de aperto monetário

No câmbio, o dólar perde força no mercado à vista, após abrir com viés de alta. O ajuste estende a recuperação do real dos últimos dois dias, na esteira da alta das commodities e queda externa da divisa norte-americana ante alguns pares principais, como iene, libra, e moedas emergentes, como peso mexicano e rand sul africano. Minério de ferro e petróleo avançam nesta manhã. No mês até ontem, o dólar à vista acumulava queda de mais de 2%.