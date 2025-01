Refina Brasil: incentivo a refino na ZFM e IS na extração de petróleo mostra apoio do governo

Em relação ao Imposto Seletivo (IS) na extração do petróleo, o representante do refino privado no Brasil afirmou que a decisão de Lula de não ceder aos apelos dos exportadores de petróleo para que não fossem taxados, garante estímulo à indústria nacional. O governo reduziu de 1% para 0,25% a incidência do IS na extração de minerais, como petróleo. Exportadores pediam, porém, para que o IS não fosse cobrado no caso da extração ser destinada à exportação, o que não foi atendido.

"O Congresso Nacional está ciente de que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas sofre com déficit de produção de 600 mil barris por dia em derivados. Está claro ainda a crescente instabilidade geopolítica que pode afetar não somente os preços, mas a oferta global de combustíveis", disse Pinheiro, lembrando que se o governo cedesse aos exportadores "condenaria o Brasil a ser mero importador de derivados e inviabilizaria investimentos em novas capacidades de refino", concluiu.