Sem surpresas no discurso de Trump, dólar cai com exterior e leilão do BC

O dólar até abriu em alta por aqui e correu à máxima de R$ 6,0869 na primeira hora de negócios. A troca de sinal veio por volta das 10h, após o primeiro leilão de linha do BC. Com mínima a R$ 6,0297, no fim da manhã, a moeda encerrou a sessão em queda de 0,39%, a R$ 6,0421, passando a apresentar desvalorização de 2,23% em janeiro.

Com as bolsas americanas e o mercado de Treasuries fechados, em razão do feriado de Martin Luther King Jr., a liquidez foi reduzida - o que deixou a formação da taxa de câmbio mais sujeita a operações pontuais. Principal referência do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para fevereiro movimentou menos de US$ 8 bilhões.

Para o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, o BC agiu preventivamente para evitar distorções no mercado ao ofertar dólares em leilões de linha em dia de baixa liquidez e apreensão pela posse de Trump. "O BC tentou prevenir algum desconforto. Provavelmente, atuou para reposição de linhas externas, que estão mais escassas", afirma Galhardo. "Com menor entrada de dólares no país, os bancos também reduziram a oferta de linhas para comércio exterior".

Termômetro do comportamento do dólar em relação a seis divisas fortes, o índice DXY chegou furou o piso dos 108,000 pontos, com perdas de mais de 1,5% do dólar em relação ao euro Entre as divisas emergentes, destaque para o avanço de mais de 1,20% do peso mexicano.

Pela manhã, o dólar já recuava no exterior com a informação do The Wall Street Journal de que Trump não anunciaria aumentos imediatos de tarifas de importação. A proposta, que se confirmou, seria estudar, em um primeiro momento, políticas comerciais e a relação com a China e outros países, em especial vizinhos dos EUA.

Trump, de fato, não anunciou imposição de tarifas em seu discurso de posse, mas reiterou a agenda protecionista da campanha ao dizer que vai reformular o sistema comercial "para proteger os trabalhadores americanos", cobrando "tarifas e impostos de países estrangeiros". O presidente reiterou que deseja a mudança do nome do Golfo do México e a retomada do Canal do Panamá, mas não repetiu a ameaça de anexação do Canadá.