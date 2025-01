Ritmo e momento de novas altas de juros no Japão não estão predefinidos, diz presidente do BoJ

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta sexta-feira, 24, que a autoridade monetária não tem nada predefinido em relação ao ritmo ou ao momento para novas altas no juro básico do país.

Nesta sexta-feira, o BoJ elevou sua principal taxa de juros de 0,25% para 0,50%, e Ueda afirmou que seguirá subindo as taxas, caso o ritmo de economia e dos preços se desdobrem como esperado. Segundo ele, a probabilidade de as projeções econômicas do BoJ se concretizarem aumentou.

O ritmo de aperto monetário à frente, reforçou, dependerá das condições econômicas e de preços que o BoJ terá pela frente. Ueda avalia que a economia do Japão reagirá de alguma forma se as taxas de juro chegarem próximas do nível neutro, mas que, por ora, as condições monetárias seguirão acomodatícias, apoiando a atividade econômica.