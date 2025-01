Após embate com servidores do IBGE, Pochmann vai ao Planalto pedir 'mais recursos'

Em meio à crise interna que se arrasta há meses, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, afirmou ser "natural pessoas terem visões diferentes" sobre sua gestão à frente do órgão e disse não ver "problema nenhum" com as críticas. O presidente, que esteve no Palácio do Planalto na segunda-feira, 27, disse ter ido atrás do governo para obter recursos: "Essa é a minha preocupação."

Pochmann esteve no Palácio do Planalto na tarde da segunda-feira, mas negou que tenha sido um encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a reunião de trabalho foi com o chefe de gabinete pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Santana Ribeiro.

Questionado se ele foi chamado nas últimas semanas pelo chefe do Executivo para tratar sobre as críticas que vem recebendo e uma possível saída do governo, ele respondeu: "A coleta está sendo feita normalmente, as pesquisas estão sendo feitas. É natural que haja divergências, as pessoas têm visões diferentes. A gente, democraticamente, aceita. Não vejo problema nenhum."