Reunião do Copom recomeça; decisão sobre Selic será divulgada a partir das 18h30

As atenções do mercado estão voltadas para as sinalizações que o colegiado deixará daqui para a frente, especialmente de olho na reunião de maio, que não foi contemplada pelo guidance. Os economistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperam que o Copom evite sinalizar um ritmo de alta para o encontro, de forma a comprar graus de liberdade para observar a evolução do cenário.