Aumento da taxa de juros é 'herança maldita' de Campos Neto, diz ministro Paulo Teixeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, atribuiu o aumento da taxa de juros, anunciado na quarta-feira, 29, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) ao ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. "O aumento da taxa de juros para 13,25% faz parte da herança maldita de Campos Neto. A mudança passa a valer hoje, mas foi decidida ainda na gestão do BC do escolhido por Bolsonaro. Isso dificulta sobremaneira o investimento produtivo no Brasil, mas seguiremos trabalhando para vencer mais este atraso", disse Teixeira em publicação na rede social X, o antigo Twitter.

A manifestação ocorre após o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar novamente a taxa básica de juros em 1 ponto porcentual, para 13,25% ao ano.

O Copom também indicou uma nova alta de 1 ponto porcentual em março.