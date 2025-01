Coreia do Sul abre mercado para penas de aves do Brasil; Vietnã libera pet food

O Brasil poderá exportar penas de aves para uso industrial na Coreia do Sul e alimentos para cães e gatos com ingredientes de origem animal para o Vietnã, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. As autorizações foram recebidas pelo governo brasileiro na quarta-feira, 29.

"Essas negociações refletem o esforço do governo brasileiro para diversificar a pauta de exportação e consolidar o relacionamento comercial do Brasil com diferentes parceiros", destacaram as pastas.

O Brasil exportou US$ 2,9 bilhões em produtos do agronegócio para a Coreia do Sul em 2024.