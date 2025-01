Direção das taxas de juros é clara, mas decisões dependem de dados e projeções, diz Lagarde

Além disso, Lagarde previu que os preços de energia também devem cair em 2025.

A dirigente da instituição indicou que uma desaceleração no crescimento dos salários na zona do euro pode impactar a inflação no setor de serviços.

Tensões geopolíticas e atritos comerciais são riscos para economia

A presidente do BCE destacou também que as tensões geopolíticas globais, os atritos comerciais e os efeitos das políticas monetárias representam riscos para a economia da zona do euro. No entanto, ela afirmou que, caso essas tensões não se intensifiquem, as exportações poderão ajudar a sustentar a economia da União Europeia.

O posicionamento de Lagarde surge em meio a ameaças de elevação de tarifas para produtos europeus pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante a coletiva de imprensa após o anúncio da decisão do Banco Central Europeu de reduzir as principais taxas de juros em 25 pontos-base, Lagarde também alertou que a baixa confiança pode dificultar uma recuperação mais rápida do consumo e do investimento na região.