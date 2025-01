Dólar reduz alta com queda externa e entrada de fluxo comercial, além de entrevista de Lula

O dólar reduziu a alta intradia à casa de R$ 5,88 na virada da manhã para o período da tarde desta quinta-feira, 30. A desaceleração da divisa norte-americana ocorre em meio à entrevista do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e à queda do dólar ante moedas principais e emergentes ligadas a commodities no exterior com apetite por risco e alta das bolsas em Nova York.

O presidente Lula reafirmou que a Petrobras é independente para tomar decisões sobre preços e que o BC tem autonomia para decidir sobre taxa Selic.

O diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik, atribui a desaceleração à queda do dólar no exterior e a vendas de exportadores, após a divisa alcançar R$ 5,94 mais cedo.