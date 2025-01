Musk afirma que Tesla tem caminho 'alcançável' para ser empresa mais valiosa do mundo

A receita subiu 2% no último trimestre de 2024, impulsionada pela demanda mais forte por seus produtos de armazenamento de energia e aumento das vendas de créditos regulatórios.

Esses créditos, essencialmente lucro puro para a Tesla, são vendidos para outras montadoras que os compram para atender aos requisitos de emissões de escapamento definidos pelo governo dos EUA. No entanto, para o seu negócio automotivo central, a receita caiu 8%, em parte porque a Tesla se apoiou fortemente em ofertas promocionais no período para impulsionar as vendas.

A Tesla enfrenta uma série de desafios no ano seguinte, incluindo um CEO com atenção dividida por suas outras empresas e seu trabalho como conselheiro do presidente Donald Trump.

A relação próxima de Musk com Trump só foi mencionada uma vez na call com Wall Street, quando um analista perguntou a Musk qual seria a política certa para apoiar o transporte sustentável nos EUA. Musk evitou a pergunta. "Neste ponto, acho que o transporte sustentável é inevitável", disse ele.

O negócio automotivo da companhia enfrenta pressão, com a demanda enfraquecendo para seus veículos, incluindo a nova picape Cybertruck, e a concorrência aumentando na China, onde uma guerra de preços no mercado de carros elétricos se intensificou. Fonte: Dow Jones Newswires.