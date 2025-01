No pós-Copom, dólar cai pelo 9º pregão seguido e já recua 5,30% em janeiro

Os negócios no mercado cambial doméstico foram guiados hoje, sobretudo, pela repercussão do comunicado do Copom. Como esperado, o colegiado aumentou a taxa Selic em 1 ponto porcentual, para 13,25%, e reiterou a promessa, feita em dezembro, de novo corte em 1 ponto na reunião de março.

Como o Copom não se comprometeu com redução da mesma magnitude em maio, apesar da deterioração recente das expectativas de inflação, e citou a desaceleração da atividade econômica, parte do mercado passou a especular com a possibilidade de encerramento do ciclo de aperto em março ou, no mais tardar, em maio, com um ajuste residual.

O head da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, afirma que o tom do Copom pode ter contribuído para a alta do dólar na abertura da sessão, dado que alguns players classificaram o comunicado como dovish, ou seja, menos inclinado a mais aperto monetário.

"Houve uma zeragem de posição vendida em real muito grande nos primeiros cinco minutos do pregão. O volume foi gigante e o dólar se aproximou de R$ 5,95. Depois desse fluxo, o dólar foi perdendo força, mas ainda com real como performance pior que a dos pares", afirma Weigt.

No exterior, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - operou em leve baixa ao longo do dia, mas tocou terreno positivo por volta das 18h, com o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de imposição de tarifas de importação de 25% para México e Canadá partir de 1º de fevereiro. Moedas emergentes e de países exportadores de commodities, que se apreciaram ao longo do dia, também trocaram de sinal no início da noite.

Ontem, o Federal Reserve anunciou manutenção da taxa básica na faixa entre 4,25% e 4,50%. A sinalização foi de que a política monetária está "bem posicionada" e que não há pressa em alterá-la. O presidente do BC americano, Jerome Powell, disse, contudo, que os juros estão significativamente acima do nível neutro e que, portanto, há espaço para retomada do processo de redução das taxas.