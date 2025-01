Toyota segue como maior montadora do mundo, apesar de queda nas vendas em 2024

No início deste mês, a rival Volkswagen revelou que as entregas de carros do seu grupo caíram 2,3%, para 9,03 milhões em 2024, pois enfrentou intensa competição na China.

A Toyota disse que a produção mundial do seu grupo caiu 7,8% no ano passado, para 10,6 milhões de veículos, arrastada por declínios na China e no Japão. Fonte: Dow Jones Newswires