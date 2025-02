Amazon supera expectativas no trimestre, mas guidance de venda decepciona e ação cai até 4%

A Amazon registrou lucro líquido de US$ 20 bilhões no quarto trimestre, praticamente o dobro do resultado registrado em igual período do ano anterior. A empresa obteve ganho de US$ 1,86 por ação, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,49.

A receita total da gigante americana saltou para US$ 187,792 bilhões nos três meses encerrados em dezembro, comparado com US$ 169,961 bilhões registrado no mesmo intervalo de 2023. Também neste caso, o número superou a projeção do mercado, que era de US$ 187,307 bilhões.

Apesar disso, a Amazon estabeleceu guidance de vendas na faixa entre US$ 151 bilhões e US$ 155 bilhões para o ano de 2025. A estimativa frustrou a expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 158,5 bilhões.