Dólar volta a cair com ambiente externo favorável a divisas emergentes

No fim do pregão, o dólar à vista era cotado a R$ 5,7639, queda de 0,52%. A divisa recua 1,25% nos quatro primeiros pregões de fevereiro, o que leva a desvalorização acumulada no ano a 6,74%. Após ter liderado as perdas em relação ao dólar em 2024, o real apresenta o segundo melhor desempenho entre as principais divisas globais em 2025, atrás apenas do rublo russo.

Para o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, o comportamento do real espelha a redução de prêmios de risco embutidos em moedas emergentes diante da percepção de que Trump vai adotar uma postura "gradual e faseada" no front comercial, como mostra o adiamento de aumento de tarifas para México e Canadá.

O economista ressalta que as moedas latino-americanas em especial, à exceção do México, se beneficiam da ausência de medidas mais agressivas dos EUA contra a China. Há expectativa até de que eventual conversa entre Trump e o líder chinês, Xi Jinping, resulte em algum acordo para suspensão de tarifas.

"Desde o começo de outubro, as moedas vinham perdendo valor em relação ao dólar, precificando uma postura bem mais agressiva de Trump. O real, que já era uma moeda depreciada, sofreu muito mais em dezembro, e agora se beneficia desse ajuste nos prêmios de risco", diz Lima, acrescentando que também há menos ruído político, com ausência de atritos relacionados à liberação de emendas parlamentares.

Termômetro do comportamento da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY operou em leve alta ao longo do dia e rondava os 107,600 pontos no fim da tarde. A libra caiu mais de 0,50% na esteira da decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) de cortar a taxa básica em 25 pontos-base, para 4,50%, e acenar com mais reduções. Já o iene subiu cerca de 0,80% em relação ao dólar, na expectativa de alta de juros no Japão.

À tarde, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a "política de dólar forte está completamente intacta" sob a presidência de Trump e que os EUA vão trabalhar para evitar que outros países enfraqueçam suas moedas para obter ganhos comerciais.