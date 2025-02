Lula diz que economia vive 'melhor momento' e que inflação 'está totalmente controlada'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 6, que a economia "vive seu melhor momento" e que a inflação "está totalmente controlada".

"Onde está ruim? O dólar está elevado. Ele foi motivo de especulação contra a moeda nesses dias e está voltando à normalidade. A inflação está totalmente controlada. Pode crescer 0,5 ponto porcentual ou cair 0,5 ponto, mas está totalmente controlada. Mas não há nenhum problema para que as pessoas tenham dúvida de que o Brasil vai continuar crescendo, gerando emprego e aumentando salário", disse o presidente.

Lula concedeu entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira. O chefe do Poder Executivo repetiu que quer discutir com o setor produtivo e atacadista sobre o preço dos alimentos e defendeu que seu objetivo "é fazer com que preços cheguem a ser compatíveis com aquilo que as pessoas ganham".