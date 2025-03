Allos tem lucro líquido de R$ 217,4 milhões no 4º trimestre de 2024, recuo de 8,4% em um ano

A Allos, maior rede de shoppings do País, com participação em 47 unidades, fechou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 217,4 milhões. O montante foi 8,4% menor do que no mesmo período de 2023. Apesar das melhorias no desempenho dos shoppings e nas demais linhas do balanço, o resultado líquido foi machucado pelo aumento nas despesas com juros no quarto trimestre.

Já no acumulado de 2024, a Allos teve lucro líquido de R$ 728,6 milhões, recuo de 78,4% em relação a 2023. Essa diferença é explicada por um ganho extraordinário de R$ 4,5 bilhões no ano anterior, mas de natureza contábil (sem efeito no caixa), decorrente da fusão entre Aliansce Sonae com a BrMalls que deu origem ao novo grupo.

Indo para os números mais 'limpos' do balanço, o Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Allos somou R$ 638,5 milhões no quarto trimestre, alta de 12,4%, enquanto a margem bateu em 77,4%, ganho de 2,6 pontos porcentuais. No ano, o Ebitda ajustado atingiu R$ 1,99 bilhão, expansão de 7,3%.