Juiz nos EUA marca para 20/5 audiência para dizer se aprova plano de reestruturação da Gol

A gestora questiona a troca de títulos de dívida pela Gol, que teria buscado garantias mais caras para os ativos.

Para a audiência final em maio, as partes que tiverem alguma objeção após novas investigações na Gol e afiliadas devem apresentar os documentos na Corte em Nova York até o dia 6 de maio.

Já as partes que apoiarem o plano têm até o dia 13 do mesmo mês para encaminhar os documentos explicando seus pontos.

O cronograma sofreu um atraso em relação ao anteriormente previsto. Na agenda anterior, a audiência de confirmação estava prevista para abril.

O plano de reestruturação da Gol prevê um financiamento de US$ 1,87 bilhão, que pode ser levantado com ações e dívida, para facilitar a saída do Chapter 11.

Desse total, US$ 330 milhões podem ser captados com uma oferta de ações. Analistas preveem uma diluição na casa dos 75% com a conversão de dívida em ações.