Economista: 'Aprovação do Orçamento pelo Congresso é tardia, mas positiva'

A aprovação do Orçamento no Congresso é positiva, mesmo que tardia, avaliou o economista Paulo Nogueira Batista Jr., ex-diretor do FMI (Fundo Monetário Internacional), durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A notícia da aprovação do Orçamento, ainda que é tardia, é positiva, porque se cumpre uma etapa importante na vida econômica e financeira do país. Ele foi aprovado dentro das linhas gerais propostas pelo governo, com as metas que o governo estabeleceu. Paulo Nogueira Batista Jr., economista

A CMO (Comissão Mista de Orçamento) do Congresso Nacional aprovou hoje, por votação simbólica, o relatório final do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2025. Os 25 destaques apresentados pelos parlamentares foram rejeitados. O texto seguiu para apreciação do plenário do Congresso Nacional, que deve realizou sessão conjunta para aprovar a peça.