Novo lote do PIS começa a ser pago e é de até R$ 937; veja se tem direito

Getty Images/iStockphoto

Começa a ser pago nesta quinta-feira (17) o segundo lote do abono do PIS para quem trabalhou em 2016. A partir de hoje, podem sacar o dinheiro os trabalhadores nascidos em agosto. O valor varia de R$ 79 a R$ 937, de acordo com o tempo de trabalho no ano passado. Quem nasceu em julho já pode sacar o abono desde o mês passado.

Para os servidores públicos, também começa hoje o pagamento do abono para quem tem o número de inscrição no Pasep terminado em "1". Quem tem a inscrição com final "0" também já pode receber o benefício.

Os recursos ficarão disponíveis até 29 de junho de 2018 (veja o calendário de pagamento abaixo).

Veja quem tem direito ao abono:

quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2016;

ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês;

está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

é preciso que a empresa onde trabalhava tenha informado seus dados corretamente ao governo.

Como saber se você tem direito?

Para saber se tem direito ao abono salarial, é possível fazer a consulta:

PIS (trabalhador de empresa privada)

no Aplicativo Caixa Trabalhador ;

; no site da caixa ( www.caixa.gov.br/PIS , escolhendo as abas "Você", "Serviços Sociais", "PIS" e "Consulta o Pagamento";

, escolhendo as abas "Você", "Serviços Sociais", "PIS" e "Consulta o Pagamento"; pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207;

pelo telefone 158 da central de atendimento do Ministério do Trabalho;

nos postos da Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT.

Pasep (servidor público)

pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos);

pelo telefone 158 da central de atendimento do Ministério do Trabalho;

nos postos da Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT.

Quanto é pago?

O valor pago é de até um salário mínimo (atualmente R$ 937), e varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha 1/12 do mínimo.

Segundo o Ministério do Trabalho, os valores são arredondados para cima. Quem trabalhou por um mês, por exemplo, teria direito a R$ 78,08 de abono. Com o arredondamento, o trabalhador recebe R$ 79.

Onde é feito o saque?

Funcionários de empresa privada, com Cartão Cidadão e senha cadastrada : o saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa e lotéricas

: o saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa e lotéricas Não tem o Cartão Cidadão? O saque é feito em uma agência da Caixa, com documento de identificação

O saque é feito em uma agência da Caixa, com documento de identificação É correntista individual da Caixa? O abono será depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$ 1 e movimentação

O abono será depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$ 1 e movimentação É servidor público? O saque é feito no Banco do Brasil. Correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone do BB: 0800 729 0001

Confira o calendário de pagamento

Para funcionários do setor privado

Nascidos em Julho: a partir 27 de julho de 2017

a partir 27 de julho de 2017 Nascidos em Agosto: a partir de 17 de agosto de 2017

a partir de 17 de agosto de 2017 Nascidos em Setembro: a partir de 14 de setembro de 2017

a partir de 14 de setembro de 2017 Nascidos em Outubro: a partir de 19 de outubro de 2017

a partir de 19 de outubro de 2017 Nascidos em Novembro: a partir de 17 de novembro de 2017

a partir de 17 de novembro de 2017 Nascidos em Dezembro: a partir de 14 de dezembro de 2017

a partir de 14 de dezembro de 2017 Nascidos em Janeiro e fevereiro: a partir de 18 de janeiro de 2018

a partir de 18 de janeiro de 2018 Nascidos em Março e abril: a partir de 22 de fevereiro de 2018

a partir de 22 de fevereiro de 2018 Nascidos em Maio e junho: a partir de 15 de março de 2018

Para funcionários do setor privado que têm conta na Caixa

Nascidos em Julho: a partir 25 de julho de 2017

a partir 25 de julho de 2017 Nascidos em Agosto: a partir de 15 de agosto de 2017

a partir de 15 de agosto de 2017 Nascidos em Setembro: a partir de 12 de setembro de 2017

a partir de 12 de setembro de 2017 Nascidos em Outubro: a partir de 17 de outubro de 2017

a partir de 17 de outubro de 2017 Nascidos em Novembro: a partir de 14 de novembro de 2017

a partir de 14 de novembro de 2017 Nascidos em Dezembro: a partir de 12 de dezembro de 2017

a partir de 12 de dezembro de 2017 Nascidos em Janeiro e fevereiro: a partir de 16 de janeiro de 2018

a partir de 16 de janeiro de 2018 Nascidos em Março e abril: a partir de 20 de fevereiro de 2018

a partir de 20 de fevereiro de 2018 Nascidos em Maio e junho: a partir de 13 de março de 2018

Para servidores públicos que recebem no Banco do Brasil

Pasep final 0: a partir de 27 de julho de 2017

a partir de 27 de julho de 2017 Pasep final 1: a partir de 17 de agosto de 2017

a partir de 17 de agosto de 2017 Pasep final 2: a partir de 14 de setembro de 2017

a partir de 14 de setembro de 2017 Pasep final 3: a partir de 19 de outubro de 2017

a partir de 19 de outubro de 2017 Pasep final 4: a partir de 17 de novembro de 2017

a partir de 17 de novembro de 2017 Pasep final 5: a partir de 18 de janeiro de 2018

a partir de 18 de janeiro de 2018 Pasep final 6 e 7: a partir de 22 de fevereiro de 2018

a partir de 22 de fevereiro de 2018 Pasep final 8 e 9: a partir de 15 de março de 2018

Não sacou o abono referente a 2015?

Os trabalhadores que não sacaram até 30 de junho o abono salarial de quem trabalhou no ano de 2015 ainda podem receber o benefício. Para eles, o valor estará disponível para saque até 28 de dezembro de 2017.

O trabalhador interessado em saber se tem direito ao abono salarial ano base 2015 pode acessar o site do Ministério (verificasd.mtb.gov.br/abono/) ou ligar para o telefone 158.