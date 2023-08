Futuro do rotativo do cartão de crédito exige respeito à livre concorrência

Na última quinta-feira (10), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, surpreendeu o mercado ao informar, em audiência pública no Senado, que deve apresentar, em 90 dias, a solução para o fim do rotativo. O chamado "rotativo do cartão" aparece quando nós, brasileiros, deixamos de pagar o valor total da fatura e adiamos a dívida para os meses seguintes. Segundo ele, 50% dos consumidores estão inadimplentes, e as taxas de juros chegaram a incríveis 455% ao ano, um percentual sem precedentes. E por que o brasileiro não está conseguindo pagar a fatura? Para o Regulador, um dos culpados seria justamente o motor do consumo no País, o parcelado sem juros. Como podemos pagar em 10 vezes, compramos mais do que devemos e podemos. A solução, então, seria acabar com as nossas famigeradas e amadas prestações, com a esperança, a meu ver desvirtuada, de que vamos aprender a comprar.