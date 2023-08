Delivery tem taxa exorbitante e é quase monopólio do iFood, diz Giraffas

Monopólio no delivery. O empresário diz que o mercado de entrega de comida é quase um monopólio do iFood e precisa de mais concorrência. Segundo ele, as taxas cobradas dos restaurantes são exorbitantes, o que sacrifica muito a margem e chega a inviabilizar alguns serviços. Ele diz que o Giraffas é parceiro do iFood, e que não reclama do parceiro, mas sim da falta de concorrência no setor. Em nota, o iFood diz que trabalha com taxas compatíveis com o mercado e que a afirmação sobre monopólio no setor "não é verdadeira".